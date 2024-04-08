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讚新加坡行成果豐碩 盧秀燕：還有其他出訪安排

2024/4/8 11:02
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市長盧秀燕訪問新加坡6日返台。盧秀燕今天表示，此行訪問順利、成果豐碩，未來會加強城市交流。今年還有出訪安排，台中市姊妹市、友好城市多，不一定是美國。

盧秀燕3日率領市府團隊出訪新加坡，6日上午返台。她今天出席學校模範生合影活動，會前她接受媒體訪問，有關出訪新加坡心得以及下一次訪問地點，做上述表示。

盧秀燕指出，新加坡是好朋友也是老朋友，應該珍惜這樣的機會，多多往來，此次訪問順利、成果豐碩，超過原本預期。也吃到許多道地美食，例如肉骨茶、海南雞飯。

盧秀燕表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已經解封，未來會加強城市外交，「今年還會有其他的安排」。

媒體問下一站是否出訪美國，她說，台中市在世界各地有很多姊妹市、友好往來的國家，會根據各種狀況，做綜合研判，有具體情形會報告，所有的地方都有可能性。

4月3日花蓮地區發生地震，全台有感，盧秀燕表示，已表明捐出1個月薪水賑災，地震發生後2小時，台中市搜救大隊以及救難人員已整備完畢。當時她在新加坡，第一時間也向花蓮縣政府以及中央表明願意參加救災行列。

盧秀燕說，中央也要求台中市整裝，後來審視當天人力，並未調度台中的搜救隊伍。各個地方有災難，台中市會配合中央調度。（編輯：謝雅竹）1130408

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