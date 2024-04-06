出訪新加坡返台 盧秀燕：成果豐碩

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市長盧秀燕率團訪新加坡今天上午返抵國門，她表示，出訪成果豐碩，見證新加坡政府因廉能、國家發展方向正確、高效率加上以人民為本，未來要加強交流合作。

盧秀燕3日到5日率市府團隊前往新加坡展開城市交流，包括新加坡熱賣會、演唱經濟、永續發展、生態綠能等方面。今天上午盧秀燕搭機返抵國門，她接受媒體聯訪做上述表示。

盧秀燕指出，感謝新加坡政府熱情和周全的接待，使得此次出訪順利、成果豐碩，甚至超過預期。她也見證新加坡政府因政府廉能、國家發展方向正確、高效率加上以人民為本，所以國家發展非常快速，值得參考。

她提到，新加坡與中華民國有深厚情誼，除應該珍惜外，未來要加強交流與彼此合作。

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盧秀燕出訪第一天，台灣就發生花蓮地震。盧秀燕也表示，飛往新加坡的路上，花蓮地區發生地震，台灣多處都受到影響，第一時間她掌握訊息，在新加坡下飛機後，第一時間跟機場借地方展開視訊應變會議，她親自主持台中市二級應變會議，會中調度、安排。

她感謝市府團隊，在出訪期間各守崗位，守護台中市、守護市民，期間雖然台中市有民眾受傷也有家戶災情，為了預防這段期間建設局檢測公共橋梁，以維護安全，其他單位也做了善後以做預防。（編輯：張銘坤）1130406