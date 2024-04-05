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訪新加坡國家體育場 盧秀燕：吸取經驗打造盛典城市

2024/4/5 12:56（4/5 13:11 更新）
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台中市長盧秀燕參訪新加坡行程，4日拜會新加坡體育局，了解新加坡國家體育場舉辦紅髮艾德等國際巨星的演唱會經驗。（台中市政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年4月5日
台中市長盧秀燕參訪新加坡行程，4日拜會新加坡體育局，了解新加坡國家體育場舉辦紅髮艾德等國際巨星的演唱會經驗。（台中市政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年4月5日
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（中央社記者吳哲豪台中5日電）台中市長盧秀燕參訪新加坡行程，昨天拜會新加坡體育局，了解新加坡國家體育場舉辦紅髮艾德等國際巨星演唱會經驗；盧秀燕指出，市府興建台中巨蛋，盼打造台中成為盛典城市。

盧秀燕4月3日率領市府團隊前往新加坡展開城市交流，包括新加坡熱賣會、演唱經濟、永續發展、生態綠能都是交流取經的對象，預計今天回到台灣。

台中市政府今天發布新聞稿指出，盧秀燕等人昨天下午率隊參訪新加坡體育局並聽取簡報；盧秀燕指出，過去台中市因為沒有大型室內場館，多項運動賽事、娛樂表演都到其他縣市演出。

盧秀燕表示，市府排除萬難獨立籌措預算，讓台中巨蛋終於在今年3月開工動土，未來完工後將搭配運用鄰近的洲際棒球場，邀請國際巨星表演，進行娛樂及運動賽事。

新加坡體育局人員則向盧秀燕等人說明，國家體育場擁有世界上最大跨度穹頂，跨度高達310公尺，並採用可開闔移動之設計，也因舉辦大型娛樂活動，刺激城市及周邊地區經濟消費，像是飯店、零售、觀光等產業都受惠，造就「演唱會經濟效應」。

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新加坡體育局也提及，疫情解封後，國內外民眾對娛樂消費具報復性需求，政府間藉跨部門合作，讓活動順利圓滿進行，比如演唱會多達5萬多名民眾，在警察與交通部門合作下，可在30分鐘內迅速疏散完畢。國家接管體育城後，新建足球與網球中心，並作為青年運動員培訓場地，讓全民共享更完善的體育與娛樂設施。

台中市政府則指出，為吸引更多大型演唱會來台中舉辦，服務在地歌迷，促進台中觀光旅遊產業發展，市府正興建台中巨蛋，藉由此次參訪，盼作為台中巨蛋營運管理參考，打造台中成為盛典城市。（編輯：黃世雅）1130405

#新加坡
#盧秀燕
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