遭疑花蓮地震未支援災區 中市府：須由中央統籌調派

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（中央社記者蘇木春台中7日電）花蓮強震後，台中消防局遭外界質疑，特搜隊未前往支援協助；中市府今天表示，地震發生後完成待命準備並詢問過消防署，但是否出勤仍須消防署統籌調派決定，並非不支援災區。

花蓮強震造成嚴重災情，有綠營台中民代質疑，此次支援救災，台中市特搜隊未前往支援協助，認為是市長盧秀燕出國訪問，致使整個指揮系統出了狀況。

台中市政府消防局今天透過文字稿表示，台中市3日上午在地震發生後便成立災害應變中心三級開設，盧秀燕雖當天前往新加坡城市外交訪問，但在抵達新加坡下飛機後，立即透過視訊會議召開二級災害應變中心會議。

消防局指出，當天地震發生後2小時，中市消防局接獲內政部消防署待命指令，中市特搜大隊立即做好準備，包括30名搜救隊成員及2隻搜救犬，以及雷達生命探測器等各式救援裝備器材，待收到出動命令，便可即刻馳援災區。

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中市消防局長孫福佑說，當時第一時間也同步致電花蓮縣消防局長吳兆遠，聯繫台中市可動員支援救災能量，但吳兆遠表示，已有7個單位、178名人力資源已可滿足需求，後續如尚有人力需求，會再致電請求支援。

消防局表示，台中特搜隊完成待命準備後詢問過消防署，消防署回應支援人力已足夠，災區容納不了眾多搜救人員，支援縣市加上花東當下評估人力足夠，因此沒再通報其他縣市；消防局說明，各縣市消防人員皆想為大地震盡一分心力，但仍須消防署統籌調派決定，並非不支援災區。（編輯：陳仁華）1130407