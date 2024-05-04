是否出席賴清德就職 朱立倫：收到正式邀請再回覆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨主席朱立倫稱未收到總統當選人賴清德520就職典禮邀請，總統府指出已有口頭告知，只是邀請函尚未寄出。朱立倫今天說，經媒體報導後，聽說他的辦公室就接到電話通知，他會等收到正式邀請後再回覆。

朱立倫今天上午出席「中華國際財經創意交流協會第9屆感恩與傳承獎學金暨文藝獎頒獎典禮」，接受訪問時談到新內閣團隊今天舉辦共識營，朱立倫表示，過去8年來造成的問題層出不窮，民怨也很深，新內閣是人民的期待，不要再讓人民受傷害，他希望新政府好好反省檢討，並虛心接受國民黨智庫提出的30項重大建議政策及法案。

朱立倫昨天稱尚未收到賴清德520就職典禮的邀請，總統府回應，相關單位已先對主要政黨的黨部致電邀請，邀請函尚在製作中，完成後會儘速寄送邀請函。

朱立倫對此回應，媒體大肆報導後，聽說他的辦公室就接到電話通知，他會等收到正式邀請後再回覆。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有關國民黨與民眾黨昨天在立法院聯手通過「電業法修正草案」逕付二讀，遭民進黨質疑專業的電價審議不應泛政治化處理。朱立倫說，全世界專家學者與國際朋友都不斷提出建議，但民進黨由於意識形態，到現在仍堅持錯誤的政策，造成全體民眾受害。

朱立倫指出，不管是缺電、電價高漲，以及能源危機，民進黨都聽不進去，既然聽不進去，就只好透過立法院來反映民意；不論是電業法修正或將來的「國家安全戰略法」，包括核電延役等，相信都是為全民考量，而不是用意識形態來考量。（編輯：黃瑞弘、郭無患）1130504