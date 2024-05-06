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柯建銘為發言道歉 國民黨：已不適合擔任立委

2024/5/6 15:01（5/6 15:22 更新）
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國民黨中央黨部6日舉行記者會，發言人楊智伃（左）、副發言人鄧凱勛（右）、文傳會主委李彥秀（右2）、立委徐巧芯（左2）出席，對民進黨立法院黨團總召柯建銘在立法院司法及法制委員會脫口說出「老天有眼發生大地震」等語，認為柯建銘枉顧花蓮災損與傷亡，應該道歉辭去總召。中央社記者張皓安攝 113年5月6日
國民黨中央黨部6日舉行記者會，發言人楊智伃（左）、副發言人鄧凱勛（右）、文傳會主委李彥秀（右2）、立委徐巧芯（左2）出席，對民進黨立法院黨團總召柯建銘在立法院司法及法制委員會脫口說出「老天有眼發生大地震」等語，認為柯建銘枉顧花蓮災損與傷亡，應該道歉辭去總召。中央社記者張皓安攝 113年5月6日
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（中央社記者王承中台北6日電）民進黨團總召柯建銘為「老天有眼發生大地震」等語道歉。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，柯建銘的說法是對人性最大的傷害，不僅失言還失格，已不適合擔任立委，應該辭去立委職務，民進黨主席賴清德應向所有花蓮人道歉。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院司法及法制委員會說出「老天有眼發生大地震」等語，引發討論。柯建銘下午召開記者會解釋發言原意，也說如果有引起誤解及不舒服，他鄭重表示道歉。

國民黨文傳會主委李彥秀、國民黨立委徐巧芯、國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛等人，今天在國民黨中央黨部召開「枉顧花蓮災損與傷亡，蕭美琴繼續放任？柯建銘應立刻道歉」記者會，要求柯建銘立即辭去民進黨團總召，以及民進黨不分區立委的職務。

李彥秀指出，0403花蓮地震造成全國18人死亡、1000多人受傷，財產損失不計其數，原來在柯建銘的眼中，這叫做老天有眼，這就是民進黨立院黨團的總召。請問總統蔡英文、行政院長陳建仁，以及即將在520就任的總統副總統當選人賴清德、蕭美琴，是否認同柯建銘的講法。

李彥秀表示，雖然柯建銘在第一時間已經道歉，但對於國會改革，民進黨可以有意見、杯葛，不應該踩在花蓮人的傷痛上，講老天有眼。柯建銘的說法，不僅是羞辱台灣人，更是對人性最大的傷害。

李彥秀指出，柯建銘不僅失言還失格，已經完全不適合擔任立委，要求柯建銘應該辭去立委，身為民進黨主席的賴清德更應該出面向所有的花蓮人道歉。

徐巧芯表示，沒想到柯建銘竟是如此冷血無情的人，更是無恥至極。柯建銘之所以會提花蓮地震，就因為國民黨立法院黨團總召傅崐萁是花蓮縣的區域立委，用這種方式攻擊，這是有品格的行為嗎。柯建銘應該要請辭民進黨團總召，並請辭立委。（編輯：翟思嘉）1130506

#花蓮地震
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