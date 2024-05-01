花蓮震災重建規劃 賴清德指示黨公職協助傳遞資訊

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（中央社記者葉素萍台北1日電）對於花蓮震災重建振興，民進黨主席賴清德今天在中常會提到，行政院長陳建仁明天將召開記者會，向外界報告花蓮救災的資訊及補助資源，也希望黨公職能協助擴散這些資訊給花蓮鄉親，讓民眾都能及時掌握。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前率團訪問中國大陸，大陸國台辦表示，陸方願意向花蓮地震災區捐贈組合屋，將透過兩岸紅十字組織捐助。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，民進黨立委蔡易餘、王定宇在會中提到組合屋議題。蔡易餘說，當年921地震災後重建檢討中，組合屋被認為不是很好的工具，因為組合屋需要集中場地、要政府牽水電、管理有一定難度。

與會人士轉述，蔡易餘、王定宇認為，組合屋後續衍生問題很多，包括，災民把組合屋讓給朋友住、組合屋被轉售、甚至被強佔，當年921震災後，政府處理組合屋退場時遇到很大挑戰，當時檢討也認為未來不要再推動組合屋，慈濟則提出願協助興建永久屋。

與會人士轉述，立委們也提到，現在政府提供的方案中，若受災戶住到親友家，可申請租金補貼；住到民宿、旅館，政府也有提供全額的補償，這其實對災民來說更方便、更直接。

與會人士轉述，賴清德向常委們預告，行政院長陳建仁明天將在行政院召開記者會，完整報告行政院對花蓮救災重建的完整規劃，無論是重建補償或是居住需求，都會透過記者會完整說明。

與會人士說，賴清德希望黨公職及黨組織協助盡量擴散花蓮救災、重建政策相關資訊，因為資訊傳遞的落差，不一定所有的花蓮鄉親都能即時掌握到資訊。另外，賴清德也提到，行政院副院長鄭文燦本週末將到花蓮，向當地鄉親報告。

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另外，蔡易餘在中常會後受訪表示，組合屋是921時代的政策，包括產權、基礎設施不夠，又沒有落日的配套，後續處理麻煩。傅崐萁去中國回來，只拿到一個組合屋，這表示，傅崐萁沒拿到實質有效的幫助，況且中央還要為配合組合屋拿出一筆款項，做相關基礎設施，不會比重建房屋來的好。

蔡易餘說，傅崐萁把組合屋當成很重要的戰績，反而有點像在迎合中國，給全世界創造「台灣0403花蓮震災中國有幫忙」的印象。（編輯：翟思嘉）1130501