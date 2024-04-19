綠委籲打詐專法納窩裡反條款 設檢舉破案獎金

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（中央社記者王揚宇台北19日電）民進黨立委蔡易餘等人關注打詐議題，今天呼籲打詐專法應納入「窩裡反」條款、設置檢舉破案獎金，並由政府單位代被害人訴訟取得執行名義，擔任公益訴訟人。

行政院相關部會研擬打詐專法，力拚4月底前送立法院審議。民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、王美惠、陳冠廷、吳沛憶今天在立法院召開「司法應設置檢舉詐騙獎金及代位訴訟制度」記者會。

蔡易餘表示，行政院目前正研擬打詐專法，他認為專法中應設置高額檢舉獎金，瓦解犯罪集團的內部結構，才是打詐能夠成功的方式，而「窩裡反條款」仍要有獎金制度，才有足夠誘因策反。

莊瑞雄指出，希望行政院的打詐專法能將檢舉破案獎金制度入法，並參照金管會檢舉金融違法案件，依違法程度設計獎金階距。

莊瑞雄也說，建議行政院參考日本手機非法使用防止法，若警方發現有手機門號可能涉及詐欺或恐嚇取財罪，可要求電信業者對契約對象進行確認，並有相關停止通話的公權力，藉此強化第一線警察端於犯罪預防及嚇阻功能，降低詐騙發生率以保障公眾財產安全。

陳冠廷提到，「找得到人、扣得到錢、擋得了詐」，期盼透過高額獎金吸引詐騙集團底層的車手、青少年提供資訊，分化集團組織犯罪。

王美惠呼籲政府應有更具體作為，也盼內政部盡速將打詐專法送至立法院審議，避免更多民眾受騙上當。吳沛憶表示，打擊犯罪人人有責，她支持打詐專法加速提出、加重刑責。（編輯：謝佳珍）1130419