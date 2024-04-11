政院擬4月提打詐專法 綠委籲涵蓋金流資訊兩面向

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（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨立委郭國文、鍾佳濱今天召開記者會，關注政府制定打詐專法進度，呼籲專法應涵蓋金流面、資訊面等兩大面向。行政院打詐辦公室主任李憲明說，專法進入最後收尾階段，預計4月底前送立法院審議。

郭國文、鍾佳濱今天在立法院召開記者會，並於會後發布新聞稿指出，隨民眾遭詐騙金額每年不斷上升，行政院預計4月提出打詐專法，協調跨部會做更全面的打詐措施。據了解，除打詐專法外，也會提出科技偵查及保障法草案及洗錢防制法跟通訊保障及監察法的修正案。

郭國文指出，在打詐專法部分，他所關注的面向，包括應涵蓋金流面、資訊面，即虛擬資產與點數卡的堵詐措施、網際網路平台與通訊軟體的納管。

郭國文說，民眾現在之所以能接觸到詐騙訊息，多是靠網路平台與通訊軟體，然而目前因沒有主管機關，導致去年立法院通過證券投資信託及顧問法修法，禁止網路平台刊登違法廣告，至今每天都仍出現冒名、詐騙廣告，顯然網路平台有納管的必要。

郭國文表示，打詐的一大重點就是要比詐騙集團快，但調閱通訊紀錄都要法官保留原則的話不可能快，因此他認為在詐欺案上，應保障司法調查快速進行。

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鍾佳濱指出，不法分子可以低成本大量發送詐騙簡訊、刊登詐騙廣告，並透過加密通訊軟體下達犯罪指令，若前端不阻止這些如流水般的資訊攻勢，後端偵防就會遭遇詐欺案件土石流，因此他認為行政院應賦予主管機關工具，進行源頭防堵與犯罪偵辦。

受邀出席記者會的李憲明表示，隨著科技進步，詐騙集團的各種詐騙手段不斷演進，若按照傳統的執行方式，有窒礙之處，因此政府制定打詐專法，現在進入最後收尾階段，預計4月底可以送進立院，希望專法能獲立法院支持，針對立委所提建議都有進行檢討。（編輯：蘇志宗）1130411