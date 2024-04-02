立委發起國際醫療衛生交流促進會 盼助民眾健康

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（中央社記者王揚宇台北2日電）由民進黨立委王正旭發起的立法院國際醫療衛生交流促進會，今天在立法院舉行成立大會。王正旭說，期待整合立法院、相關部門及各方資源，強化與各國醫療衛生機構及相關學術團體的合作，並增進民眾健康照顧等。

民進黨立委王正旭、鍾佳濱等人今天在立法院舉行國際醫療衛生交流促進會、台灣與印度國會議員聯誼會成立大會。

王正旭說，立法院國際醫療衛生交流促進會於立法院第9屆、第10屆由時任立委、醫師邱泰源擔任發起人，也邀請各黨立委加入。過去幾年中，促進會持續利用各平台，把台灣優質的醫療防疫成就水準與國際友人分享，更把過去從SARS經驗累積而來的醫療法律制度及醫學教育，成為這次在COVID-19的防疫基石。

王正旭指出，今天促進會的成立，就是要延續原來成立的宗旨，整合立法院、相關部門及各方資源共同促進強化台灣在國際間醫療衛生交流、推廣與研究，強化與各國醫療衛生機構及相關學術團體的合作，進而協助政府改善醫療衛生相關政策，以增進民眾健康照顧並累積國際醫療衛生外交的能量。

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擔任促進會榮譽顧問的邱泰源今天出席成立大會，將他過去參加世界衛生大會，印有世界衛生組織官方名稱的隨身公務包給王正旭，象徵交棒與傳承，也希望大家支持王正旭。

擔任立法院台灣與印度國會議員聯誼會長的鍾佳濱表示，過去討論印太戰略時，往往只注意到印度的人口優勢，並未發覺台印在醫療上可密切合作的可能，印度也是台灣推廣新南向政策的重要大國，期待能藉由台灣軟實力中最耀眼的醫療，搭起與印度合作的橋樑。（編輯：郭無患）1130402