藍提不在籍投票 綠委：在中國設台灣使領館進行嗎

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（中央社記者王揚宇台北12日電）針對國民黨立委提出不在籍投票的修法版本，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，按照各國在他國設投開票所情況來看，是設在該國的使領館，若台灣可以在中國設使領館，中國能接受嗎。

民進黨立委鍾佳濱則說，若能在北京設台灣的使領館，這樣的不在籍投票或許可以考慮在合法、合憲的情況下推動，但要在中國境內投票，選票要先寄到對岸，中國大陸國台辦能接受印有中華民國總統字樣的選票嗎。

國民黨立委提案，總統大選採行不在籍投票，並增加通訊投票及境外投票，行政院不在籍投票的版本，則是限定在全國性公投，及移轉投票地。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、立法院司法及法制委員會召委鍾佳濱等人，今天召開輿情回應記者會。針對上述議題，吳思瑤指出，相較於國民黨版的不在籍投票修法版本違憲、危險、不可信、不自由投票，行政院版則是合憲、安全、可信、自由投票。

吳思瑤認為，在野黨的提案違反中華民國憲法第129條的秘密投票及中華民國憲法增修條文第2條的應返國投票等規定，這是違憲的，另外也涉及選務成本投入等，更形同大開方便之門，讓中國公然介入台灣選舉。

吳思瑤指出，若要在中國設投開票所，請問要設在哪裡，而依據世界各國在他國設投開票所的狀況來看，是設在該國的大使館、領事館，因此如果台灣在中國可以設使領館，中國可以接受嗎。

鍾佳濱表示，如果國民黨立委認為台灣可以在中國設立使領館，且北京也能接受的話，這對兩岸關係來說是重新界定，歡迎大家說出這樣的論述。

吳思瑤最後說到，自由民主投票，絕對不是在槍桿子下投票，也絕對不是在敵對國家的壓力監視下為之，民進黨團將全力反制，後續法案的審查也請全民一起監督。（編輯：林興盟）1130312