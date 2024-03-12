台派聯盟呼籲 中配應放棄國籍才能取得身分證

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（中央社記者賴于榛台北12日電）在野黨立委擬修法，將陸配入台籍年限由6年減至4年。台派聯盟今天聚集上百人到立法院陳情，高喊「反對人口清洗」、「國安危機」，呼籲中配入籍條件比照外配，例如須先放棄國籍才能取得身分證。

在野提縮短陸配入籍年限，引發連日論戰。台派聯盟等民團今天在立法院群賢樓門外舉行「反對洗人口修法—中國配偶入籍條件應比照其他國家人士辦理」記者會，現場聚集逾百人，呼籲中配入籍條件比照外配；同一時間，幾公尺外的中央聯合辦公大樓北棟大門口，也有聲援中配身分取得年限降低的記者會，雙方雖偶有隔空叫喊，但沒有發生衝突。

現行外籍配偶歸化須通過測試，且不計行政程序等流程，須4年至8年取得身分證；陸配則是依兩岸人民關係條例規範，無需申請歸化，但須撤銷原大陸戶籍並取得定居證，最快6年可領身分證。台灣南社社長余景登要求，中配至少須與外配一樣放棄國籍，並通過相關考試與測驗才能取得台灣身分證。

台灣教授協會會長陳俐甫則說，世界各國都會限制移民，更不可能對敵國放寬，中配應放棄國籍、接受歸化相關測驗，且要有相關公開宣誓儀式確定效忠中華民國後，才能取得身分證，而上述種種都做到後，才應討論中配入籍年限是否縮短。

他強調，這非喊價，而是中配入籍相關規範20年未修正，應該要藉此審視不合時宜之處。

民進黨立委鍾佳濱也出席表示，民進黨立法院團態度對此議題的態度為中國就是外國，中配視同外配應同等對待，中配入籍應該要經過考試，也須宣誓效忠。

台灣北社副社長羅浚晅則質疑在野黨立委，藉由人權跟改革大旗，包裝跟其他國家裡應外合的行動。（編輯：翟思嘉）1130312