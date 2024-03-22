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綠委成立台緬國會議員聯誼會 盼深化2國發展

2024/3/22 15:28
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（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨立委鍾佳濱發起台灣與緬甸國會議員聯誼會，今天舉行成立大會，鍾佳濱表示，這是深化台灣與緬甸發展的起點，也希望能加強國會外交及雙邊關係。

立法院台灣與緬甸國會議員聯誼會今天舉行成立大會，鍾佳濱會後發布新聞稿指出，緬甸屬於佛教國家，且有豐沛的人力資源以及天然資源，因此近年來愈來愈多台商與留學生在緬甸發展。

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受邀出席成立大會的外交部次長田中光提到，緬甸是被稱為東南亞的明日之星，盛產石油、寶石、礦產，也期盼緬甸各界理性對話，支持東協5點共識，解決緬甸紛爭，確保在緬台商與僑民人身安全，並與NGO合作農業與教育，以利雙邊實質發展。

此外，根據聯誼會章程規定，台灣與緬甸國會議員聯誼會成立的宗旨，包括促進台灣與緬甸國會議員間彼此的聯繫與交誼，藉以增進雙方的友好與了解，達到加強國會外交及雙邊關係等。（編輯：張若瑤）1130322

#田中光
#緬甸
#鍾佳濱
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