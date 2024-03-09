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520總統就職大典 吐瓦魯新任總理泰歐欣然應邀

2024/3/9 14:20（3/9 14:41 更新）
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外交部次長田中光（前左4）以總統特使身分率團訪問太平洋友邦吐瓦魯，代表政府及人民於吐國新任總理泰歐宣誓就職及宣布組成新政府後，當面致賀。（外交部提供） 中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月9日
外交部次長田中光（前左4）以總統特使身分率團訪問太平洋友邦吐瓦魯，代表政府及人民於吐國新任總理泰歐宣誓就職及宣布組成新政府後，當面致賀。（外交部提供） 中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月9日
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（中央社記者吳昇鴻台北9日電）外交部次長田中光以總統特使身分出訪友邦吐瓦魯，外交部今天表示，田中光當面邀請新任總理泰歐組團參加520正副總統就職大典，泰歐欣然同意應邀，雙方也就台吐兩國合作領域及吐國新政府優先施政計畫交換意見。

外交部發布新聞稿表示，外交部次長田中光以總統特使身分於3月6日至8日率團訪問太平洋友邦吐瓦魯，代表政府及人民出席吐國新任總理泰歐（Feleti Teo）宣誓就職及宣布組成新政府儀式，並當面致賀，彰顯台吐友好邦誼。

田中光邀請泰歐組團參加520正副總統就職大典，泰歐已欣然同意應邀。雙方也就台吐兩國合作領域及吐國新政府優先施政計畫等深入交換意見。

外交部指出，田中光訪問吐國期間與新政府高層互動密切，除出席吐國新政府成立相關慶祝活動外，也會晤總督法拉尼（Tofiga Falani）、總理泰歐、副總理暨財政部長倪樂索尼（Panapasi Nelesone）、外長帕納帕（Paulson Panapa）等所有閣員與國會議員，代表總統蔡英文、總統當選人賴清德及外交部長吳釗燮向吐國新政府表達祝賀。

外交部表示，田中光訪問吐國期間也代表政府出席台吐合作亮點計畫活動，其中包括「潔淨能源」、「班班有冷氣」及「吐國海岸調適」等計畫設備及援款捐贈儀式，以及「愛心物資撥交典禮」，彰顯台灣以實際行動協助吐國強化對抗氣候變遷韌性及提升弱勢民眾福祉。

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外交部指出，今年適逢台吐建交45週年，兩國邦誼情同手足、歷久彌新。田中光出席吐國相關慶祝活動致詞時，特別感謝吐國長期支持台灣國際參與，並以「勇氣與愛、忠實及承諾」詮釋台吐真誠友誼，獲吐方熱烈迴響。

吐國總督法拉尼及新政府團隊成員多次強調，吐國此次組閣後首個到訪致賀的就是台灣代表團，吐國政府除感謝台灣對吐國國家發展的貢獻外，並珍視台吐悠久情誼，未來將秉持一貫友台立場，持續支持台灣國際參與，攜手深化兩國長期永續的邦誼。（編輯：郭無患）1130309

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