吐瓦魯新政府重申台邦誼 田中光任總統特使率團祝賀

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（中央社記者吳昇鴻台北5日電）友邦吐瓦魯新政府重申與台灣邦誼，外交部今天表示，外交部次長田中光以總統特使身分代表政府及人民率團前往吐國祝賀，彰顯兩國篤實邦誼。田中光一行於3月4日啟程、3月9日返國；期間將與吐瓦魯總督法拉尼、總理泰歐等人會晤就兩國合作計畫交換意見。

外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉今天在例行記者會上表示，吐瓦魯日前順利選出新任總理泰歐（Feleti Teo）並正式組成新政府，田中光以總統特使身分代表政府及人民率團前往吐國祝賀，彰顯兩國篤實邦誼。田中光一行於3月4日啟程，將於3月9日返國。

陳俊吉說，田中光此行將出席吐國新政府成立慶祝活動，並代表總統蔡英文向泰歐及內閣成員致上賀忱。訪吐期間亦將與吐瓦魯總督法拉尼（Tofiga Falani）、泰歐、外長帕納帕（Paulson Panapa）等人會晤就兩國合作計畫交換意見。

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陳俊吉表示，今年適逢台吐建交45週年，且兩國相繼於今年1、2月間完成大選，更加凸顯田中光以總統特使訪問吐國的重要意義。未來台吐將基於共享的民主、自由及法治等價值，持續攜手合作，共同推動印太區域的永續、和平與繁榮。

總理泰歐日前接受外媒訪問時表示，吐瓦魯與台灣擁有共同民主價值觀。他重申該國政府將與台灣當局保持外交關係，排除轉而與中國政府建交的可能性。1130305