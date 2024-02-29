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吐瓦魯重申與台特殊邦誼 外交部：攜手合作共創繁榮

2024/2/29 12:06
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（中央社記者吳昇鴻台北29日電）友邦吐瓦魯新政府重申與台灣的特殊邦誼，外交部今天表達誠摯感謝，並表示未來將與吐國持續攜手合作，共創兩國人民福祉及印太區域的永續、和平與繁榮。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會上表示，友邦吐瓦魯國新任總理泰歐（Feleti Teo）宣誓就職，新政府隨即公布「優先施政計畫聲明」（Statement of Priorities for the New Government of Tuvalu after the National General Elections on 26 January 2024），重申吐國持續支持台吐長期永續的特殊邦誼，外交部對此表達誠摯感謝。

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外交部發布新聞稿指出，台灣與吐國建交45年來邦誼歷久彌新，兩國在民主、自由、法治普世價值基礎上推動各領域合作計畫，符合吐國施政方向，並獲吐國歷屆政府及各界肯定。

外交部強調，台灣珍視與吐國親如手足的特殊情誼，對吐國新政府於選前及選後，一再重申堅定支持兩國邦誼的立場深表感謝，未來將與吐國持續攜手合作，共創兩國人民福祉及印太區域的永續、和平與繁榮。（編輯：楊凱翔）1130229

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