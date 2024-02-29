歐洲議會報告強調台灣中國互不隸屬 外交部誠摯感謝

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（中央社記者吳昇鴻台北29日電）歐洲議會通過外交安全報告，強調台灣與中國互不隸屬，外交部今天表示歡迎與誠摯感謝，並指出，歐洲議會過去2年已通過超過20項友台決議案，支持台灣國際參與、關切台海情勢，也連續3年籌組正式訪問團來台，以具體行動支持台灣。

歐洲議會大會28日通過兩項對歐盟外交及安全政策的年度評估報告，內容強調台灣與中國互不隸屬、唯有台灣民選政府可在國際舞台代表台灣人民，並譴責中國試圖以武力片面改變台海和平及穩定現狀。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會上表示，歐洲議會過去2年以來已經通過超過20項友台決議案，支持台灣國際參與、關切台海情勢，並呼籲歐盟深化與台灣的合作關係，此外，歐洲議會連續3年籌組正式訪問團來台，以具體行動支持台灣。

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劉永健說，歐洲議會最新通過的報告，強調台灣與中國互不隸屬，只有台灣民選政府可以在國際舞台代表台灣人民，重申台灣為歐盟在印太地區重要的關鍵夥伴、支持台灣的國際參與；同時呼籲中國停止任何損及區域穩定的作為，鼓勵歐盟會員國增加在台海執行自由航行任務，對此外交部表示歡迎與誠摯感謝。

議會報告還譴責中國阻撓台灣參與多邊國際組織，呼籲歐盟執委會（European Commission）及成員國支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等相關國際組織。（編輯：楊蘭軒）1130229