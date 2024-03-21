蕭美琴快閃訪歐盟 歐洲議會議員貼文相挺

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（中央社記者田習如布魯塞爾21日專電）準副總統蕭美琴出訪歐美行程來到歐盟總部所在的布魯塞爾，兩位歐洲議會議員分別在社群媒體X貼文歡迎與她會面，並表達支持台灣。

歐洲議會（European Parliament）議員、愛沙尼亞前總理恩席普（Andrus Ansip）20日傍晚在X貼出與蕭美琴的合照，並寫道：「台灣在歐洲議會的朋友們今天與副總統當選人蕭美琴見面。我祝福台灣事事成功！」

歐洲議會外交委員會資深議員、前波蘭外交部長芙緹嘉（Anna Fotyga）也貼文表示：「台灣是我們信賴且理念相近的夥伴。我們分享共同價值並面對相似挑戰。我很開心在歐洲議會裡問候台灣副總統當選人蕭美琴，並進行重要的觀點交流。」

蕭美琴此行定位為就職前拜訪友人的私人行程。她先到訪美國後再轉到歐洲，18日應邀到捷克智庫發表演說，包括與捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）會面，之後來到布魯塞爾。

她在布魯塞爾除了與多位挺台議員會面，其他行程未能透露。（編輯：馮昭）1130321