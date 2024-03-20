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中共頻挖邦交國 李大維：北京不樂見台灣零邦交

2024/3/20 16:56
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（中央社記者李雅雯台北20日電）中共頻挖台灣邦交國，使目前台灣僅剩12個邦交國。海基會董事長李大維今天表示，外交承認是一個主權象徵，不能說不重要，「我覺得北京也不願意看到台灣變成零邦交」。

網路節目「齊有此理」今天播出李大維受訪內容，他在節目中作出上述表示。

李大維表示，邦交國不能說不重要，外交承認是一個主權象徵，不過講老實話，「我覺得北京也不願意看到台灣變成零邦交」。如果台灣變成完全沒有外交承認，北京必須考慮一些台灣後續作為的後果，相信北京會多有一些深層思考。

李大維看好副總統當選人蕭美琴就職後可推進台美關係愈加深化。

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李大維指出，蕭美琴由於成長背景、教育養成經驗等，除了英語流利外，對於美國人思考模式抓得非常清楚；另外她在駐美代表期間受到華盛頓重視，還有個原因是她與總統蔡英文互動非常地密切，「她可以拿起電話就跟總統談一個事情」。

李大維認為，蕭美琴就職副總統後，將是總統團隊在對美外交、國安議題上一個最好的國策顧問，因為蕭美琴對於美國人怎麼想問題、美國行政部門或立法部門怎麼想事情非常地了解，「有時候做一個決策，需要一個綜合的研判」。（編輯：邱國強）1130320

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