金廈海域不平靜 李大維：人道主義第一優先

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北20日電）金廈海域先後發生大陸快艇翻覆、大陸漁船沉沒、台灣釣客迷航被大陸海警救起等事件。海基會董事長李大維表示，類似案件應以人道主義優先，不管涉及漁民來自台灣或大陸。

網路節目「齊有此理」今天播出李大維受訪內容，他在節目中作出上述表示。

李大維認為，漁民落海或是漁船翻覆等類似案件，應以人道主義第一優先，第一任務是拯救人命。不管涉及漁民來自台灣或大陸，儘管當事人當時從事行為可能不在合法範圍內，拯救人命是第一人道考量。

他提到，以金廈海域來說，由於牽涉兩岸雙方主權，以目前兩岸關係來說，也很難談到共識，所以除了第一個考慮人道主義外，另外是避免雙方衝突，最後才是去想辦法促成雙方對話、尋求處理事情的共識。

節目主持人王時齊提問2月14日大陸快艇翻覆釀2死一案撫慰金預計為多少。李大維回應，「這個好像還沒決定吧」，恐怕需要再進一步地談談，人道考量應該為兩岸雙方都有的第一考量。

李大維提到，海基會派出一名處長級成員參與大陸快艇翻覆案談判過程，另也協助行政手續，讓大陸代表人士順利進入台灣，後來有延長停留時間必要，也加以協助；這個案子協商了15次，目前尚未解決，希望可以儘早落幕，大家達成共識。

王時齊提到，陸配相關權益近期成為政壇朝野關注焦點，這是否對於海基會構成壓力。

李大維回應，「我們是陸配的娘家」，當然希望能夠對陸配愈方便愈好，不過海基會不是政策制定機構，只是一個執行、協助機構；各個政策的制定一定有其全盤考量，海基會必須尊重，在海基會的權責範圍內，會盡量做到應有的服務。（編輯：吳柏緯）1130320