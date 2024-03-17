中國海警頻擾 專家：台灣有效管轄事實不會喪失

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（中央社記者李雅雯台北17日電）中國海警船連續2天擅闖金門禁限制水域。專家剖析，台灣有效管轄事實不會由於中共的挑戰而喪失，除了繼續管轄、執法，也必須做好未來恐與中國執法船海上對峙常態化的準備。

國家政策研究基金會副研究員揭仲今天對中央社分析，中國海警船航入金門禁限制水域目的為建立管轄、執法事實，支撐其對於擁有主權的宣稱，不排除後續恐有中國執法船以「護漁」名義伴航中國漁船進入金門禁限制水域的情況。

揭仲指出，目前沒有辦法阻擋中國海警船這樣的做法，不過台灣必須繼續如同過往在執法、管轄海域繼續管轄、執法，台灣的有效管轄不會由於中共的挑戰而喪失，必須繼續執行相關執法工作，維持有效管轄事實。

他表示，中國海警船進入金門禁限制水域的天數相對較少，短期內不會改變台灣有效管轄態勢，台灣必須站穩有效管轄事實，另也要開始準備，以後恐有與中國執法船海上對峙常態化的情形，海巡單位必須試想場景以及應變程序，擬定相關處置程序，讓第一線人員充分了解。

「接下來擔心的是，中共下一個目標是在海峽中線以東建立管轄事實」，揭仲說，倘若中共認為其在金門禁限制水域管轄、執法事實鞏固了，恐將法律戰推到海峽中線以東，海峽中線雖在中國領海範圍外，不過其主張這是經濟海域。

揭仲認為，目前中共尚未在海峽中線以東執行管轄事實，推估其在等一個時間點，或許是政治事件或意外事故，5月20日總統就職演說內容也可能成為其改變現狀的理由；相關單位必須思考，中共嘗試把管轄權推到海峽中線以東時，台灣的應對策略是什麼。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲對中央社表示，目前看起來，台灣好像一直被中共步步逼近，換個方向看，中共正在凸顯霸凌行徑與許多不合理處，北京到處亮劍、得罪鄰國，在黃海、東海、南海也有一樣狀況，勢必會有後座力反撲。

蘇紫雲認為，台灣目前對於中共軍事脅迫或海警壓力秉持「理直氣和」態度，法律正當性站得住腳，也以底線原則對待對方的行為，台灣展現理直氣和，必定可以贏得國際支持。

蘇紫雲強調，對於中共灰色地帶行動騷擾，台灣也有灰色嚇阻做法，一是底線原則，清楚劃定領空、領海，對於擅闖採取驅離方式，或是強制手段摧毀；另是對於衝突風險做好準備。（編輯：陳鎧妤）1130317