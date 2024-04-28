中方未開放陸客赴金門 知情人士：因漁船案未解決

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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）大陸文旅部今天表示，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊。消息人士指出，至於沒有開放陸客赴金門，主因是2月14日的金門漁船案沒有得到解決。

中國大陸文旅部副部長饒權今天表示，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

不過，與大陸關係緊密的金門卻未在開放地點內，相關知情人士透露，主要原因是陸方認為，金門漁船案至今未有得到解決，並且沒有得到台灣政府的道歉與真相。

中國大陸一艘載乘4人的快艇2月14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。

死者家屬、大陸代表多次前來與海巡人員數度協商，但雙方未能得到結果，同時中國大陸海警在金廈海域巡查走向常態化，令金廈海域緊張。

目前2位大陸漁民大體仍在金門，兩岸尚未復談。另外，3月出海釣魚漂流到泉州圍頭灣的胡姓士官釣客，中國大陸海警也遲遲未移交給金門。（編輯：唐佩君）1130428