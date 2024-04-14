機車汰舊換電動車逾5.6萬輛 多用於台積電抵換

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（中央社記者張雄風台北14日電）環境部推動汰舊機車換電動車，助事業用於環評開發案中溫室氣體增量抵換，實施至今已換5.6萬件，大多數由竹科取得、用於台積電開發抵換。環境部呼籲有意取得抵換量的事業，也能加碼換取額度。

環境部透過「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」，要求應實施環評的開發單位以每年溫室氣體增量10%的抵換比率連續執行10年；抵換的方法之一便是透過老舊汽、機車汰換成電動車所取得的減量效益。

環境部於民國111年起推動民眾淘汰舊車換購電動機車，同意將溫室氣體減量效益歸屬環境部，可獲得新台幣1000元獎勵金；另外也鼓勵各地方政府或事業單位加碼，協助老舊機車汰換，取得的減碳效益不等同於碳權，僅可用於環評開發抵換。

根據環境部統計，機車汰舊換電動車，111年計2萬3882件，112年計2萬6292件，今年至4月10日止計6349件，合計5萬6523件。其中新竹縣111至112年加碼媒合量579件；台南市今年加碼，截至目前259件。

環境部氣候變遷署副組長葉信君告訴中央社記者，目前以新竹科學園區管理局取得5萬餘輛最多（絕大多數用於台積電開發），主因竹科管理局加碼至每輛機車獎勵金為1500元；新竹、台南則限制須當地車籍車輛。

另外，葉信君指出，環境部自112年起納入老舊小客貨車換電動或油電混合車，112年計4313件、今年截至4月10日止計2208件，合計6521件。

葉信君表示，每輛機車換電動車的減碳效益約2.3噸，也代表截至目前已減去至少13萬噸的碳；至於小客貨車的減碳效益則不易估算，若是換成全電動車可抵約19.3噸碳、換成油電混合車則抵9.65噸碳，且汽、柴油車減碳的成效也不盡相同，需進一步計算。

葉信君指出，112年起也放寬機車汰換標準，只要是車齡10年以上的機車皆適用，估算全台仍有約630萬輛，小客貨車約有350萬至400萬輛；他以竹科為例，若開發單位提高加碼金額，相信就能促成更多民眾願意汰換。（編輯：張雅淨）1130414