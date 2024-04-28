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李程彬擔任青少年戲劇節評審 憶起當演員初心

2024/4/28 15:31
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（中央社記者王心妤台北28日電）金鐘迷你視帝李程彬近日擔任第24屆花樣年華全國青少年戲劇節初賽評審，他曾為了演員夢從事餐飲業、工地打臨工等，當評審讓他想起當演員的初心。

對於擔任評審，李程彬今天透過經紀公司表示，從中看到年輕表演者對戲劇的熱忱，「活著就要勇於追求自己的夢想，相信大家都跨出了很大的一步。」

李程彬勉勵年輕表演者，人前表演並不容易，但他們都做到了，當評審對他而言是個有趣的經驗，很開心能有機會給年輕演員建議，「因為在青春期或人生迷惘的時期，有人鼓勵是很重要的一件事。」

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李程彬分享，他從小就對表演很有興趣，退伍後為了演員夢，從臨時演員開始當起，生計則另外到工地打零工，又或是餐飲業、服務業，「我現在完全不吃泡麵跟水餃，因為那一年半吃到快吐了。」

李程彬後來從只有1、2句台詞的臨時演員，到變成有名字的小角色，花了5年才漸漸闖出名號，直到遇到導演陳可辛來台灣徵選電影「七月與安生」的演員，抱著再試一次的心情參加，才開始獲得信心。（編輯：張雅淨）1130428

#李程彬
#陳可辛
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