白衣蒼狗入選坎城導演雙周 陳可辛新片入選非競賽

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（中央社記者王心妤台北17日電）玖壹壹春風曾入圍金馬獎最佳新人獎，他主演的「白衣蒼狗」入選坎城影展平行單元之一的「導演雙周」，另一部香港導演陳可辛新片「醬園弄」也入選坎城影展非競賽單元。

「白衣蒼狗」由台灣、新加坡、法國合製，春風片中飾演移工「阿興」，故事講述台灣偏鄉出現勞力短缺的問題，只能靠非法移工補足人力缺口，但移工卻遭遇雇主欠薪等問題，讓狀況逐漸失控。

對於「白衣蒼狗」入選坎城影展平行單元之一的「導演雙周」，春風今天透過經紀公司表示，「聽到好消息當然是很開心，但那是導演的片子入圍，其實跟我也沒很大的關係，感謝大家。」

他也說拍這部片有很多磨合，加上角色很黑暗，整部片都是沉重的氛圍，拍攝期間心情都很黑暗，目前還不確定會不會出席影展活動。

另外，導演陳可辛新片「醬園弄」由章子怡、雷佳音、趙麗穎等人主演，並花了7年籌備，改編自民國4大奇案「醬園弄殺夫案」，此次也入選坎城影展非競賽單元。

陳可辛從擅長的大時代小人物視角出發，首次涉獵犯罪題材，他今天透過電影公司表示，每名演員有角色契合之處，但在造型、表演都踏出舒適圈，相信突破觀眾想像。（編輯：吳協昌）1130417