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富邦悍將簽下前桃猿洋投 改譯名道鉑戈再出發

2024/3/22 11:51
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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊今天宣布，簽下去年在中職拿下6勝4敗的前樂天桃猿隊30歲左投道博格（Jake Taylor Dahlberg，譯名暫改為道鉑戈），成為悍將第5名洋投。

道鉑戈上午抵達台灣向球隊報到。道鉑戈2017在美國職棒聖路易紅雀隊展開職業生涯，也曾效力舊金山巨人隊，最高層級到3A。

道鉑戈去年季中投入中職，13場先發繳出6次優質先發、防禦率3.31好表現，季末轉任牛棚，在短局數中也可發揮出良好壓制力幫球隊。

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悍將表示，道鉑戈加盟後，補強悍將洋投右傾特性，加上可先發、可後援，增加投手調度規劃靈活度，期待道鉑戈延續過去經驗，以優異表現幫球隊拿下勝利。

除道鉑戈，開季悍將陣中洋投還有富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Apolinar Rodriguez Granagillo）、戈威士（Keyvius Nathaniel Sampsonn）及布藍登（Brennan Brandon Sean）。（編輯：李明宗）1130322

#富藍戈
#富邦悍將隊
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