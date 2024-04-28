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宇宙人演唱會落幕 小玉承認被陳綺貞電到忘詞

2024/4/28 15:46
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（中央社記者王心妤台北28日電）樂團宇宙人昨晚結束台北小巨蛋「α：回到未來」20週年演唱會，他們表示，很開心跟上萬名歌迷在沒有口罩阻隔下同樂。主唱小玉透露，被嘉賓陳綺貞合唱時的眼神電到少唱一段。

小玉會後受訪時表示，在台上因為聽到吉他手阿奎說出感人的話，的確紅了眼眶，又或是唱完「一桌菜」看到這幾年點滴的影片，有種被畫面吸引的感覺，連換衣服的時間都慢了一些，「但與其說想起辛苦的時候，當下會覺得這個快樂更真實。」

對於邀請歌手陳綺貞當嘉賓，小玉笑說，感謝成員們答應他的任性要求，因為被陳綺貞「電到」，雖然觀眾感覺不出來，但其實他少唱了一段。阿奎也笑說：「綺貞老師的眼睛真的有電，尤其在唱『吉他手』那個歌詞時，心裡一直想『拜託老師不要看我』。」

「α：回到未來」20週年演唱會將於6月前進東京澀谷，7月則在香港登場，宇宙人也說，期待跟各地歌迷見面，一起慶祝宇宙人的20年。（編輯：張雅淨）1130428

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