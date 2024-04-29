苗縣露營區被倒廢液案外案 勾結2公司埋廢塑膠遭訴

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（中央社記者蘇木春台中29日電）警方去年偵辦苗栗三灣鄉1處露營區遭傾倒強酸廢液案時，意外發現露營區下方遭掩埋大量廢塑膠混合物，檢警循線查出2家公司與露營區勾結，檢方偵辦依法起訴涉案業者陳男等6人。

警政署保七總隊第三大隊今天表示，第二中隊去年偵辦苗栗縣三灣鄉「拾玖K露營區」遭某環保公司傾倒強酸廢液案，導致苗栗縣中港溪上游河床遭受污染，警方於稽查開挖露營區土地時，意外挖出廢塑膠混合物，發現回填掩埋廢棄物的案外案。

保七總隊立即與環境部環境管理署中區環境管理中心、苗栗縣環境保護局等單位組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，於民國112年7月18日持搜索票，至涉案公司及露營區等地執行搜索及開挖作業，發現公司廠房有大量廢塑膠混合物及水泥立方磚，露營區地底也埋有廢塑膠混合物，嚴重污染環境。

檢警查出，開設實業公司的陳男非法收受廢塑膠混合物等廢棄物並堆置公司內，再轉另家有再利用許可的公司陳姓負責人，以合法掩護非法方式，將廢塑膠混合物摻入水泥立方磚製程，再將廢塑膠混合物回填於案發露營區地底。

檢警發現，涉案2家公司與露營區業者有親戚關係，且露營區業者對於掩埋不法廢棄物皆知情，全案經檢方偵辦，將公司負責人陳男等6人，於今年4月間依違反廢棄物清理法罪嫌起訴。（編輯：陳仁華）1130429