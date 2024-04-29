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長興自結3月稅前盈餘3.16億 年增63%

2024/4/29 21:25
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（中央社記者潘智義台北29日電）長興材料工業今天公告自結3月稅前盈餘新台幣3.16億元，較去年同期成長63.57%，每股稅前盈餘0.27元；累計1至3月稅前盈餘7.07億元，年增212.13%，每股稅前盈餘0.6元。

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長興發布新聞稿說明，3月營收為37.48億元，回到今年1月水準，也與去年同期相當，公司3月出貨穩定，受到成本及產品組合相較去年同期優化影響，3月營業利益2.92億元，較去年同期成長65.85%，帶動稅前盈餘年增63.57%至3.16億元。長興預期上半年營運將維持穩定，下半年的旺季效應仍待觀察。

長興指出，中國經濟景況仍偏低迷，長興除了穩固市占率，也力求提升重點產品的市場競爭力，持續優化產品組合之外，更積極開發海外市場，其中合成樹脂、特用材料部分，強化布局東協、印度、北美市場，乾膜光阻也計畫於東南亞擴增產能，以因應印刷電路板（PCB）產業需求。（編輯：楊凱翔）1130429

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