房仲：新青安政策帶動 北市首季每坪百萬小宅占23.3%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北29日電）信義房屋今天表示，受房價上漲與新青安政策帶動，台北市今年第1季每坪達百萬元小宅的占比達23.3%，比例寫下新高，比例超越去年全年的18.2%。

信義房屋指出，台北市今年第1季每坪單價新台幣80至100萬元小房比例也拉高到25%，同創新高。觀察過去5年的北市小宅單價節節攀高，從2019年每坪單價60萬元以上占48%，到今年第1季已經躍升到77%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市小宅多位於精華路段或捷運站周邊，本來房價水準就高，受到租金上漲帶動，加上新青安政策最多可貸款1000萬元，一個月房貸利息支出約1.5萬元，利息比有些小宅的租金還便宜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

統計顯示，2019年只有3.7%小宅單價超過百萬元，去年新青安上路後就呈現快速攀升，去年百萬小宅的占比已經占小宅的18.2%；今年第1季全部住宅中有14%每坪單價超過百萬元，20坪以內單價超過百萬元的比例則高達23.3%，顯示單價百萬元的交易特別容易出現在小宅產品。

曾敬德指出，新青安政策出爐後，台北市的小宅產品明顯受惠，因為首購族群增加，進而推升房價，而小宅產品因為坪數較小，漲勢也會比較驚人，尤其小宅產品需求多元，有管理、挑高型與捷運站周邊的小宅仍是市場吸睛產品。（編輯：張良知）1130429