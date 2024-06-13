政府打炒房 不動產專家：對市場降溫有限

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（中央社記者何秀玲台北13日電）央行祭出第6波打炒房措施，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，另調升存款準備率0.25個百分點。房仲和不動產專家看法不一，部分認為房市過熱逼央行出手，可能出現緩步降溫；但也有人認為打炒房成效待觀察，「對市場降溫有限」。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天指出，房市現在其實沒有想像中那麼熱，只是持穩，一兩個建案熱銷的排隊行銷手法，並不能代表房地產現在過熱了。他也再度對同業提出呼籲，希望各縣市不動產開發公會能約束會員，希望同業間要互相自我約束，不要為難政府，逼政府出招。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，將第2戶購屋貸款成數降到6成，將是換屋族與交屋族受影響，換屋族要想辦法多準備自備款；若是幾年前買預售屋的民眾名下還有房貸，近期交屋時可能容易出現資金缺口，不是想辦法補上額度，就是繳交45%的房地合一稅換約。

針對央行調高銀行的存準率，曾敬德表示，調升存準率的影響力比升息還大，可能會影響銀行放貸的金額未來要觀察調整存準率後，銀行是否在放款時會更挑客戶，或者放款條件上不再給太過優惠的條件。

永慶房屋指出，在房市有過熱疑慮的狀況下，市場普遍期待升息來壓抑過熱的房市；最後結果出爐，央行維持利率不變，房市熱度恐怕難降溫。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，針對本次打炒房，等於直接關上非自用住宅的水龍頭，並且透過調升存準率緊縮銀根，藉此遏止房市炒風。

在此狀況下，市場雖不至於馬上消風，卻可能出現緩步降溫，針對第2戶以上購屋人，無論是成屋或是即將交屋的預售，多少會出現打擊，進而有較多案量釋出；不過民眾期待的大幅修正，在今年若股市仍維持這種基調，恐怕並不容易。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，房價漲一大段，就算買方無法交屋，可以透過解約解套，或是其他管道借貸，前者物件再回到業者手上，後者能讓買家再撐一段，價格難出現甜甜價。中長期有機會讓市場慢慢消風，卻可能演變有屋族間的大吃小，讓未來打炒房難度更高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，本次管制僅對想買第2戶的七都置產族影響較大，新青安申辦主力的單一自住客，並非政策抑制的對象。

她也提到，截至今年4月底，全國新青安優貸的受理戶數已逾5萬戶，內政部明言往後不宜再加碼補貼，新青安後續放款及查核將趨嚴，她建議首購買家的財務規劃應更保守以對，以免購屋計畫因貸款不如預期出現變數。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，回顧央行在2020年12月開始新一輪的房市信用管制，且季季出重拳，直到2022年才以升息取代信用管制。

而這次央行繼去年6月後，再度祭出第6波的信用管制，壓縮七都第2戶以上住宅貸款成數，並調升存準率，他認為「對市場降溫極其有限」，甚至進一步扭曲正常換屋需求，且高價住宅限貸門檻不調整，也會影響合理建築規劃。（編輯：張良知）1130613