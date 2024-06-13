楊金龍：央行會記取金融危機教訓 未來房市檢視2面向

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北13日電）中央銀行今天舉行第2季理監事會議，決議升準不升息，且祭出第6波選擇性信用管制。總裁楊金龍表示，央行會記取金融危機教訓，將持續緊盯房市，未來關注銀行不動產放款集中度及金融穩定2項指標，滾動式調整措施。

央行理事會今天一致同意維持政策利率不變，但針對房市出重手，修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，自6月14日起實施。

此外，央行認為搭配調升存款準備率，透過加強貨幣信用數量管理，可強化選擇性信用管制措施成效，將有助進一步減緩信用資源流向不動產市場，因此調升存準率，新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點，自7月1日起實施。

楊金龍於會後記者會表示，先前美國因房價泡沫破滅導致次級房貸風暴，進而引發全球金融危機，其實在金融危機之前，台灣央行看到各種描述美國房市及金融市場的零星報導，就叮嚀銀行公會，美國「可能會出事」。

楊金龍說，他還記得很清楚，當時美國官員對於記者提問房市議題，回答「天還不會掉下來」，認為只是小泡沫，事後卻演變為金融危機，「央行會記取這些教訓」，央行將密切注意房市，不希望有失誤。

楊金龍說，央行後續將關注2面向，一是銀行不動產貸款占總放款比率（不動產放款集中度），二是金融穩定，其中又要注意逾放比及壓力測試2指標。

根據央行統計，近期銀行不動產貸款占總放款比率多落在37%上下，顯示國銀放款高度集中在不動產業務。不過楊金龍表示，必須觀察結構是否改變，如果是房價高漲導致貸款金額攀高，集中度跟著走揚，或是基本面推動房價上漲，「那要強壓它嗎？」

其次，央行將關注房市對金融穩定的影響，看不動產貸款的逾放比，以及壓力測試；央行對銀行進行壓力測試，在持續升息及房價掉40%，這兩個情境下，銀行資本適足率是否能夠承受，「目前為止，覺得還comfortable」。

楊金龍表示，即便數據目前還能接受，央行仍有相關作為，後續也將持續關注金融穩定，滾動檢討。（編輯：林淑媛）1130613