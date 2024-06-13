本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

新青安造成信用膨脹？楊金龍籲年輕人留意財務管理

2024/6/13 19:43（6/13 19:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北13日電）去年上路的新青安房貸因放寬貸款條件，為房市添加柴火，如今房市火熱、價量齊揚，外界關注是否會導致年輕人條件不足硬買房的狀況，央行總裁楊金龍坦言「這是蠻重要問題」，呼籲年輕人要留意未來財務管理，中長期是否能負擔。

新青安房貸提供較優惠的貸款額度、貸款年限及寬限期，吸引年輕人趕緊進場購屋，意外造成房市急速升溫。

央行今天舉行第2季理監事會決議升準不升息，且祭出第6波選擇性信用管制。楊金龍說明，祭出選擇性信用管制有2原因，一是全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，二是自然人申辦第2戶購屋貸款的撥款金額呈增加趨勢。

媒體詢問，是否會擔心新青安造成信用膨脹，很多年輕人其實沒有能力買房，但因新青安放寬條件，給予5年寬限期的保護傘，但5年後這些年輕人不見得能夠負擔。

楊金龍說「我覺得這是蠻重要問題」，他表示，財政部會想到這些問題，財政部長莊翠雲今天會中有花了些時間說明、會研議配套，公股行庫也將開會討論。

楊金龍藉此向年輕人呼籲，必須思考利率可能越來越高，如果未來利息補貼沒了，寬限期過了，會不會還不起債務，這樣一來，個人及銀行都會受影響。（編輯：張均懋）1130613

#央行
#莊翠雲
#楊金龍
#新青安房貸
#新青安
延伸閱讀
內政部：少數人特意操作新青安房貸 若升息仍建議不加碼補貼央行重手打炒房 六都、新竹縣市第2戶房貸成數降至6成楊金龍：央行會記取金融危機教訓 未來房市檢視2面向
楊金龍
5月CPI年增2.24%再破通膨警戒線 房租創28年新高台灣若爭取加入IMF 楊金龍：美國態度很關鍵
莊翠雲
房市熱 財部：新青安非主因、行庫續精進貸後管理迎AI浪潮 財長盼非金融公股事業評估導入相關技術
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.84
更多編輯台推薦新聞：