劉世芳：新青安房貸不宜再加碼補貼 抑制房市有效果

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（中央社記者陳俊華台北12日電）外界指新青安房貸政策助漲房市交易。內政部長劉世芳今天表示，完全相反，新青安推出是針對首次申請的年輕族群，截至4月已核貸近5萬戶，發揮階段性效益；不過她也認為新青安不宜再加碼補助，對房市抑制會有一點效果。

財政部轄下8大行庫的「青年安心成家購屋優惠貸款」，從去年8月1日起放寬各項條件。利率方面，公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至民國115年7月31日止，現行一段式機動利率降到1.775%，為市場地板價。

新青安其他措施，包含最高貸款額度提高到新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。外界認為，在多重優惠激勵自住買盤出籠，卻出現房市過熱、人頭戶等問題。

立法院內政委員會今天邀劉世芳列席，繼續審查新住民基本法草案。會前媒體詢問，新青安房貸是否助漲房價；劉世芳說，「完全相反」，新青安推出時是針對第一次申請的年輕人，截至4月已核貸近5萬戶，已發揮階段性效益。

劉世芳表示，對於目前因為熱錢流入等外在因素，內政部認為新青安不宜再加碼補助，對房市的抑制會有一點效果，呼籲中央銀行等財主單位，在考慮新青安貸款時，不宜再加碼補助。

另外，內政部國土管理署11日表示，為協助0403震災張貼紅、黃單受損的住宅盡速回復正常生活，有補強需求者可向地方政府提出申請，對於超過6層樓的集合住宅，每棟最高補助1500萬元；6層樓以下的集合住宅，每棟最高補助750萬元，透天住宅每棟最高補助200萬元。

劉世芳表示，對於紅、黃單建築的弱層補強本來就有補助，現在提高補助金額，針對有些居民來陳情，截至6月5日花蓮共有39棟獲核定補助，但還有其他縣市正在盤點中。呼籲在0403地震受損的建築物住戶，申請過程如果需要國土署幫忙，在花蓮有重建專案辦公室會提供協助。（編輯：潘羿菁）1130612