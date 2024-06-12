本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

劉世芳：新青安房貸不宜再加碼補貼 抑制房市有效果

2024/6/12 10:07（6/12 10:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為從高處俯瞰北市北投區住宅建築。（中央社檔案照片）
圖為從高處俯瞰北市北投區住宅建築。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北12日電）外界指新青安房貸政策助漲房市交易。內政部長劉世芳今天表示，完全相反，新青安推出是針對首次申請的年輕族群，截至4月已核貸近5萬戶，發揮階段性效益；不過她也認為新青安不宜再加碼補助，對房市抑制會有一點效果。

財政部轄下8大行庫的「青年安心成家購屋優惠貸款」，從去年8月1日起放寬各項條件。利率方面，公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至民國115年7月31日止，現行一段式機動利率降到1.775%，為市場地板價。

新青安其他措施，包含最高貸款額度提高到新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。外界認為，在多重優惠激勵自住買盤出籠，卻出現房市過熱、人頭戶等問題。

立法院內政委員會今天邀劉世芳列席，繼續審查新住民基本法草案。會前媒體詢問，新青安房貸是否助漲房價；劉世芳說，「完全相反」，新青安推出時是針對第一次申請的年輕人，截至4月已核貸近5萬戶，已發揮階段性效益。

劉世芳表示，對於目前因為熱錢流入等外在因素，內政部認為新青安不宜再加碼補助，對房市的抑制會有一點效果，呼籲中央銀行等財主單位，在考慮新青安貸款時，不宜再加碼補助。

另外，內政部國土管理署11日表示，為協助0403震災張貼紅、黃單受損的住宅盡速回復正常生活，有補強需求者可向地方政府提出申請，對於超過6層樓的集合住宅，每棟最高補助1500萬元；6層樓以下的集合住宅，每棟最高補助750萬元，透天住宅每棟最高補助200萬元。

劉世芳表示，對於紅、黃單建築的弱層補強本來就有補助，現在提高補助金額，針對有些居民來陳情，截至6月5日花蓮共有39棟獲核定補助，但還有其他縣市正在盤點中。呼籲在0403地震受損的建築物住戶，申請過程如果需要國土署幫忙，在花蓮有重建專案辦公室會提供協助。（編輯：潘羿菁）1130612

延伸閱讀
新青安發威 房貸餘額年增率衝破9%改寫2年新高新青安激勵首購族 房市3大稅收首季均雙位數成長房市熱 財部：新青安非主因、行庫續精進貸後管理防新青安人頭戶 財長：將用相關資料勾稽自住事實國土署：0403紅黃單建築弱層補強 最高補助1500萬元
劉世芳
內政部聯合稽查新竹3高樓 要求定期辦理公安申報內政部續編擴大租金補貼專案 關注市場建案稽查炒作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：