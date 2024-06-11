國土署：0403紅黃單建築弱層補強 最高補助1500萬元

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（中央社記者陳俊華台北11日電）國土署今天說，為協助0403震災張貼紅、黃單受損的住宅儘速回復正常生活，有補強需求者可向地方政府提出申請，超過6層樓的集合住宅每棟最高補助1500萬元，透天厝最高補助200萬元。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，因應0403地震後，為加速協助民眾儘早展開建築物修繕補強工作，第一時間各界救援團隊及建築、土木等相關專業人員，投入搶救及建築物安全評估工作，除向行政院爭取提高弱層補強補助金額，也儘速完成「0403震災張貼紅黃單耐震弱層補強補助作業規定」。

國土署說，只要是0403地震張貼紅、黃單的建築物，有補強需求者可向地方政府提出申請，讓地方政府可依循補助作業規定，協助受災民眾早日恢復正常生活。

國土署指出，對於超過6層樓的集合住宅，每棟最高補助新台幣1500萬元；6層樓以下的集合住宅，每棟最高補助750萬元，透天住宅每棟最高補助200萬元。每案補助比率以不超過總經費85%為限，透過提高相關補助額度與比率，給予有需要補強的民眾最實質協助。

國土署說，這項專案協助對象為0403震災受災戶，截至6月5日止，花蓮縣共計有39棟建築物獲得弱層補強補助核定，其餘案件會協同國家地震工程研究中心繼續逐案處理。

國土署表示，為避免民眾墊付金額過高，弱層補強補助專案將分為3階段撥款：在弱層補強設計完成後民眾可申請第一期補助款，為總補助經費20%；弱層補強施工實際執行進度達50%，可再申請第二期補助款，為總補助經費30%；待工程竣工後撥付第三期賸餘的補助款。

國土署說，已與國家地震工程研究中心合作，成立「私有建築物耐震弱層補強」專案辦公室，提供民眾有關強化住宅結構安全、提升耐震能力的諮詢及補助申請等服務，有任何補強需求的民眾可洽弱層補強專案辦公室，電話02-6630-0237。（編輯：張均懋）1130611