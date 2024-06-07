北市府助紅黃單建物重建 都更同意比降至50%

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市都更處表示，為協助紅、黃單建物加速重建，已公告調降參與都更所有權人法定同意比率門檻至50%，未來可適用於紅、黃單建物並經迅行劃定更新地區，盼協助大型社區重建。

台北市都市更新處今天發布新聞資料指出，0403花蓮強震在台北釀災情，統計至5月30日，全市列管包含2處紅單、23處黃單建築物。

為協助紅單、黃單危險建物加速重建，都更處表示，已調降迅行劃定更新地區參與都更門檻，只要土地及合法建物所有權人的同意比率門檻達50%（原為75%等），即可依都市更新條例第37條規定，提送都更計畫或權利變換計畫，盼能協助大型社區重建與加速都更。

都更處指出，6月5日已公告第1批「劃定113年4月3日震災後紅單及黃單危險建物為更新地區」，迅行劃定地區共10案、總面積1.84公頃，包含因0403花蓮地震後1樓梁柱受損的南機場整宅一期（單元四）、松山區建成花園等大型社區。民眾若對此政策有需求，可至官網查詢或電話詢問。

黃單是指建築物非主要結構（室內隔間或天花板等）損壞或鄰近建物傾斜達一定程度以上，致生危險者；紅單是指建築物主要結構（柱、梁、外牆、樓版、基礎淘空）損壞或建物傾斜達一定程度以上，致生危險者。（編輯：戴光育）1130607