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議員指未補助被貼紅黃單30餘年舊建物 北市府研擬

2024/5/4 18:10
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（中央社記者劉建邦台北4日電）議員指出，屋齡30年以上又被貼紅黃單且位於土壤液化高潛勢區舊建物，恐再因地震釀隱憂，市府卻未規劃補助。北市建管處今天表示，先要求住戶期限內修繕，已研擬補助措施。

國民黨台北市議員汪志冰新聞資料指出，調資料發現，0403地震後，北市通報張貼紅黃單建物19件，加上921地震、331地震，全市列管建物共66件，但近7成未補強或都更，且位於土壤液化潛勢區有16件，恐釀隱憂。

她說，屋齡30年以上建物占全市7成，約10萬棟，在土壤液化高潛勢行政區如士林區、大同區、中山區有33%，若建物已被張貼紅黃單，後續再發生地震，可能成為威脅區域。

汪志冰表示，資料顯示，全市被張貼紅黃單列管建物66件，其中在土壤液化高潛勢區有16件，除非北市府協助加速推動都市更新或危老重建，否則就算要求補強結構也難提升耐震能力。

她說，中央對紅黃單建物有補助費用，但北市府卻未規劃，甚至落後桃園市府，要求台北市建管處針對地震災損建物應設單一服務窗口，至於被張貼紅黃單且屋齡30年以上又位處土壤液化高潛勢區的列管建物，應修法或設專案協助，以利推動都更。

北市建築管理工程處回應，0403地震後，通報建物災損近1900件，因近期仍有餘震，後續會評估實際狀況後，加快檢驗速度，未檢測建物有900多件，預估月底可結束。

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建管處表示，至於被張貼紅黃單建物，先要求住戶在一定期限修繕補強或拆除，維護公共安全。至於災損建物補助方案，正研擬相關措施，盼助住戶解決修繕房屋，估2個月內擬定相關內容後公告。

「黃單」是指建物非主結構（室內隔間或天花板等）損壞或鄰近建物傾斜達一定程度以上，導致發生危險；「紅單」是指建物主結構（柱、樑、外牆、樓版、基礎淘空）損壞或傾斜達一定程度以上，致生危險。（編輯：張銘坤）1130504

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