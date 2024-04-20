議員指科技執法申訴案增 北市警：加強審核教育

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（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市警察局設科技執法嚇阻駕駛違規，議員指出，舉發件數提升，但誤判等因素也讓申訴案增加，北市交通大隊今天表示，申訴案成功率為0.1%，針對員警審核疏失將加強教育宣導。

國民黨籍台北市議員汪志冰透過質詢資料指出，為嚇阻違規和減少事故及警力，北巿府自民國108年啟用科技執法，從2個路段增設到34個，但與設置科技執法前相比，案件數增加，認為未達嚇阻效果。

她說，北市警方推動科技執法後，在108年申訴案有25件，去年高達2048件，因民眾申訴流程繁瑣，若科技設備誤判，申訴民眾需花費時間依循流程申請，且未必能成功撤案。

汪志冰表示，有民眾陳情日前開車遇到前方發生交通事故，因擔心影響交通，決定變換車道，事後卻因在科技執法路段遭判定違規，覺得無奈。

她說，有些民眾收到科技執法的罰單時，已忘記當時是否有違規情形，甚至有駕駛因禮讓救護車遭罰，但因申訴須自行蒐證才能免罰，民眾認為曠日費時都自認倒楣繳納罰款。

汪志冰指出，去年申訴案共2048件，成功撤案有222件，撤案原因包含違規屬實但舉發具爭議89件、執行公務48件、員警認證錯誤14件等，要求警方檢討，建議由具實務經驗的員警判斷違規態樣。

台北市交通大隊回應，全市啟用科技執法共38處，取締項目包含區間平均速率、高架道路（超重、行駛路肩、跨越雙白線等）、路口多功能執法（闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛等）、違規停車等。

交通大隊指出，審核科技執法違規案有37名員警，科技執法是運用AI運算自動判斷違規行為並蒐證成案，再經員警審查確認符合告發要件後製單舉發。

警方表示，針對員警審核認證錯誤，將進行教育宣導，且從108年至去年，科技執法取締39萬5751件，民眾申訴3321件，申訴成立（撤銷罰單）406件，申訴成功率為0.1%。（編輯：李錫璋）1130420