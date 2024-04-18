行政單位稱檢舉達人氾濫要修法 立委不滿無量化資料

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（中央社記者王承中台北18日電）警政單位今天坦承並未單獨統計所謂檢舉交通違規的檢舉達人數據；國民黨立委洪孟楷不滿地表示，行政單位推說檢舉達人氾濫要修法，結果根本沒有相關數據，就要用這理由修法。

行政院會日前通過「道路交通管理處罰條例修正草案」，明列併排臨停等10項最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉，引發社會各界討論。立法院交通委員會今天審查「道路交通管理處罰條例修正草案」，邀請交通部長王國材列席備詢。

交通部指出，去年修法增加民眾可檢舉項目，但近年因智慧型手機、行車影像記錄設備普及，民眾檢舉交通安全違規案件劇增，或有特定人針對性跟拍檢舉，致生爭議，已悖離當初民眾檢舉、彌補警力不足的立法目的，亟須檢討修正。

洪孟楷質詢，開放檢舉就代表一般民眾都可以檢舉，有違規事實就可以檢舉，他想知道所謂檢舉達人到底有多氾濫，是否有相關數據，例如全年檢舉量裡有8成來自於2成檢舉人之類的。

內政部警政署交通組組長劉振安指出，這部分並沒有單獨統計，但警政署時常接獲20至30名的民眾寫署長信箱，對於主動檢舉但警方卻未予以舉發表達不滿，如果需要詳細數據，還需要向各地方警局統計。

洪孟楷表示，這樣的說法無法接受，行政單位一直推說檢舉制度上路後導致檢舉達人氾濫，但到底多氾濫，結果現在行政單位沒有數據，然後就要用這個理由，把去年的修法修回來，然後微罪不罰；現在根本沒有明確的理由，可以供立法院做為討論修法的依據。

洪孟楷指出，到底是檢舉達人氾濫，還是台灣交通違規太嚴重，這兩者不同。很多人看到違規，因為可以檢舉就來檢舉，不能因為檢舉量大，就說檢舉達人氾濫，這完全不同。

劉振安表示，「民國112年度全年的檢舉量869萬件，其中60%是針對停車跟違規停車，這部分有很多都是某些民眾開車過去⋯⋯」，洪孟楷打斷劉振安答詢指出，行政單位沒有數據，不能用形容詞，應該就事論事，「很多民眾」是有多少；會議主席、民進黨召委李昆澤打圓場，要求警政署整理好資料向立委報告。（編輯：郭無患）1130418