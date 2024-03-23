路權團體不滿限縮違規檢舉 籲達共識前退回草案

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）交通部修法限縮民眾檢舉違規項目，修正草案已送到立法院。行人零死亡推動聯盟今天上街遊行，要求立法院取得民間共識前，退回修法草案，並提出政府應重視改善道路工等多項訴求。

去年6月上路的交通新制，因記點加嚴及增加13項開放民眾檢舉的交通違規，引起計程車等職業駕駛反彈，甚至包圍交通部，行政院會3月7日通過交通部提出的「道路交通管理處罰條例修正草案」，併排臨停等10項最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉。

行人零死亡推動聯盟下午在立法院群賢樓集合並在周圍道路遊行，聯盟認為，台灣交通問題主要是工程、教育不受重視及執法不公，檢舉為彌補警力不足，現在卻要限縮，是倒退做法。

行人零死亡推動聯盟提出5大訴求，要求立法院在取得民間共識前應退回「道路交通管理處罰條例修正草案」，並與相關團體召開公聽會，廣納各團體意見，共同討論工程設計法規與政策改善交通問題，避免製造用路人對立，其他訴求，還包括改善道路工程、規劃配套措施、建立駕駛回訓制度、改革交通執法。

行人零死亡推動聯盟也以諷刺方式印製遺囑範例，提供給參加遊行者，內容指台灣交通道路法治崩壞，交通部擴大放任違規行為，隨時可能被處死於道路違規，所擁有的用路自由、權利及合法抗議政府施政錯誤的陳抗力量，死後全權移交給所有公民。

包括民意代表及民眾，約200多人參加這次遊行，以行動支持行人零死亡推動聯盟的訴求。

現場一名媽媽說，政府搶救少子化，應看看在交通上是如何對待孩子，父母親帶小孩在行人穿越線上要注意閃躲不守規定的車輛，政府還要修法容許這類對行人構成的威脅。

民進黨立法委員林月琴說，生命高於生計，她雖不是交通委員會委員，但在討論相關修法案時，願意努力溝通，讓每個行人走在路上都能獲得安全保障。

交通事故受害者蘇女士也到場，她說，自己一生奉公守法，兩次意外都是走在斑馬線上被轉彎車撞上，第1次被撞時就導致必須用輪椅代步，還住院9個月，第2次被撞的後遺症還在治療中，傷害案仍在法院審理，她認為只要有車輛轉彎的地方，都應要有行人專用號誌才能保障行人安全，讓民眾檢舉是協助政府主持正義。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜說，台灣連續2年道路死亡人數超過3000人、受傷人數超過過50萬人，以每10萬人當分母，台灣道路死亡人數每10萬人就有12.8人，世界排名是在越南胡志明與巴西聖保羅間。

台灣障礙者權權益促進會理事長謝素分說，身障者停車格本來就很少，現在還認定被占用是微罪，修法不開放檢舉，她認為，這是讓道路會變成有障礙的環境。

台灣交通安全協會理事長陳宏益說，台灣的交通無法與國際接軌，道路交通管理處條例未與時俱進，造成行人與駕駛對抗，大家都是受害者。

時代力量主席王婉諭說，行人安全不能妥協，交通工程與教育也要一起推動。

國民黨立委李彥秀說，進步的國家，交通問題應會從行人使用權上思考，台灣很多道路交通問題並無制度化處理，例如號誌在不同縣市有不同的標準，政府應有更長遠的思考建立完整制度。

民眾黨立委黃珊珊說，人本交通不是只有單純取消記點，應從交通設計上處理，不是買更多先進科技執法設備。（編輯：陳政偉）1130323