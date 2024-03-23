路權團體悼道路事故罹難者 籲交通政策對症下藥

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）行人路權團體「還路於民」今晚於台北等4縣市舉辦「燭光白紙鶴悼念步行活動」，悼念去年3023名道路交通事故罹難者，並呼籲制定交通政策應對症下藥。

去年6月上路的交通新制，因記點加嚴及增加13項開放民眾檢舉的交通違規，引起計程車等職業駕駛反彈，甚至包圍交通部，行政院會3月7日通過交通部提出的「道路交通管理處罰條例修正草案」，併排臨停等10項最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉。

2個路權團體不滿政府走回頭路，「行人零死亡推動聯盟」下午上街遊行，「還路於民」晚間在台北、新竹、台中、高雄等4縣市，舉辦步行悼念活動。

「還路於民」今天晚間在交通部及縣市政府前，以白紙鶴悼念台灣道路傷亡的受害者，希望政府能正視台灣交通暴力所帶來的集體創傷及苦痛，以科學數據為基礎來制定交通政策，對症下藥，一起撐過改革陣痛期。

「還路於民」指出，交通部統計，去年台灣全年交通事故死亡人數為3023人，雖較111年下降1.3%，但離政府承諾的道路死亡降低5%目標，仍有不小差距，至於道路交通事故受傷人數則是不降反升，比111年增近5萬人，3023不只是數字，而是人命。

台灣警察工作權益推動協會理事蕭仁豪說，制定交通法規目的在於避免發生傷亡，交通部應先評估各種危險用路行為的風險，然後再針對這些行為去預防，處罰只是手段之一，但交通部卻以金額判斷違規輕重，而不是行為風險決定，決策方向偏離法規目的。

台灣基進台北黨部主任委員吳欣岱也到場聲援，她說，身為母親，她帶著家中長輩和孩子走在台灣的道路上，時常無法安心。她認為，要改善台灣目前的交通地獄，需要的不只是法規的修改和政治人物宣示而已，民眾、執法人員甚至有關單位的觀念都要改變，應增加預算用於交通規劃及教育，真正花時間開會討論。（編輯：陳政偉）1130323

行人路權團體「還路於民」23日晚間在交通部前廣場舉辦活動悼念台灣道路傷亡的受害者，有小朋友在家長帶領下放上電子蠟燭與白紙鶴，表達哀悼。中央社記者徐肇昌攝 113年3月23日