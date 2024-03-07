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10項交通微罪112年檢舉184萬件 擬不再開放

2024/3/7 17:31
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（中央社記者汪淑芬台北7日電）行政院會今天通過修法，併排臨停等10項最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉。交通部統計，這10類交通微罪，去年民眾檢舉數量高達184萬件。

去年6月底上路的交通新制，民眾可檢舉的交通違規從46項增至59項，致案件量暴增，加上違規記點變嚴，1年內累計達12點即吊扣駕駛執照，不但引發計程車、貨業等職業駕駛不滿生計受影響而抗爭，也增加警察機關執法量能龐大負擔。

行政院通過交通部提出的「道路交通管理處罰條例修正草案」，明列10項交通微罪不開放民眾檢舉，包括：不依順行方向或併排臨時停車、機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽、騎機車手持行動電話通話、倒車未顯示燈光或不注意行人等。

草案也調整交通違規記點規定，規範當場舉發案件始予記點，科技執法及民眾檢舉案件等逕行舉發不予記點；自費參加講習可扣抵點數2點，由1年1次提高到1年2次。

根據交通部提供公路局的統計資料，去年6月30日至12月31日，也就是交通新制上路半年，擬修法將罰鍰1200元以下不再開放民眾檢舉的交通微罪，檢舉數量就有184萬件。

另外，去年交通新制上路半年後，有350萬人次因交通違規被記點，其中記滿12點被吊扣駕照有7300人。

交通部表示，新修正的草案要等立法院完成審議並三讀過後才能實施。（編輯：管中維）1130307

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