毀損移植倒廢油破壞行道樹 北市修法最高罰5萬元

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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市議會法規委員會今天通過北市行道樹管理維護自治條例修正案，包含毀損、移植移除、封閉縮小或倒廢油在樹穴等行為，最高可罰5萬元，北市公園處預估9月施行。

台北市議會法規委員會上週審議台北市行道樹管理維護自治條例修正案等案，要求重新擬定罰則；委員會認為，市府訂定罰則輕重失衡，如施工單位未保護行道樹罰鍰輕，僅罰新台幣1200元，但攀折或釘設掛鈎在行道樹最重罰1萬2000元，要求修正後再提報。

法規委員會今天再審行道樹管理維護自治條例，台灣民眾黨議員黃瀞瑩質詢，公園路燈工程管理處提出修正版，針對未經許可封閉或縮小植穴及植栽帶罰鍰僅2400元至1萬2000元，但此行為嚴重影響行道樹應提高罰鍰。

國民黨籍議員曾獻瑩說，曾遇過實際案例有建商考量工期成本及施工方便，採取快速及划算方式，自行移除行道樹，但罰則過輕。國民黨議員汪志冰表示，常見民眾把蘭花附掛在行道樹，是否會開罰，若有罰則是否可能過重。

公園處指出，把蘭花附掛在行道樹屬於在行道樹綑綁物品，因考量安全，若民眾未申請就開罰。汪志冰建議市府應加強宣導申請方式。公園處表示，針對議員建議在未經許可封閉或縮小植穴及植栽帶部分等行為，可提高罰則到5000元至5萬元。

議會法規委員會討論後通過此自治條例，若有毀損移植或移除、倒廢油及強酸強鹼或高溫液體至行道樹等行為，可依此自治條例開罰5000元至5萬元。

公園處官員會後接受聯訪表示，全市共9萬2000餘棵行道樹，議會法規會通過行道樹管理自治條例修正案後，經大會審議通過，將送中央備查，預估此自治條例9月施行。（編輯：蕭博文）1130515