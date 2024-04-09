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修震損水塔申請路權緩不濟急 北市：屬天災不受限

2024/4/9 13:12
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（中央社記者劉建邦台北9日電）花蓮地震造成台北市多處民宅頂樓水塔受損，議員指民眾通知吊車協助吊水塔維修，但須7天前申請路權，恐影響用水。警方今天表示，因屬天然災害緊急案，申請路權不受限制。

無黨籍台北市議員曾獻瑩發布新聞資料指出，3日發生花蓮地震，造成台北市有多處民宅水塔毀損，因維修需通知吊車協助，但依規定申請臨時使用道路，按程序需7天前向市府申請。

他表示，調資料發現，昨天是清明連假後的上班日，台北市府已接獲8件使用臨時道路申請案，像華興里的住戶因地震導致水塔毀損須更換，約吊車及水塔廠商在12日到場施作，但依規定7天前要申請，恐影響後續用水。

他說，據了解，發生地震後，吊車需求量增加，因台北市政府規定要在7天前提出臨時道路使用申請，建議市府開放緊急申請，讓民眾能即時申請路權，不影響災後用水狀況。

台北市交通警察大隊對此回應，依臨時使用道路作業要點但書規定，「因天然災害所至緊急性案件，不受前開申請期間限制」，因此可受理及核准民眾當天緊急申請臨時使用道路案，若需維修水塔要申請路權是不受7天前就要提出申請限制。

警方表示，花蓮地震導致台北市民住家水塔受損，只要有需求要通知吊車等廠商到場維修，透過系統申請，並寫明事由，如受天然災害須維修水塔，吊車業者基本上就可使用道路，但仍須做好相關安全維護措施。（編輯：李錫璋）1130409

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