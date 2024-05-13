新北震損紅黃單社區都更重建 同意比降至8成

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市都更處表示，為加速危險建物都更，今天公告修正防災都更重建專案計畫（防災都更2.0），納入花蓮強震震損紅單、黃單建築物，並降低門檻取得8成住戶同意即可申請。

新北市政府都市更新處今天發布新聞稿指出，從技術、法令及資金3方面，協助危險建物住戶加速重建。自民國107年起，陸續推出防災都更1.0、防災都更2.0、580專案（第1階段取得50%同意，第2階段取得80%同意）計畫等配套措施。

都更處表示，4月3日花蓮強震，截至5月6日止已造成新北市震損紅單建物11案、黃單建物20案，共31案。為協助受災戶及配合以往民意反映，今天修正防災都更2.0擴大適用對象。

在修正內容中，都更處指出，新增震損合法建物，將同意住戶門檻由9成降低為8成，讓只差臨門一腳的社區可適用，以加速更新危險建物。

都更處表示，另也協助震損社區，透過迅行劃定更新地區的方式，以降低推動都更門檻。目前已劃定土城、中和、八里、新店、新莊及五股區等14處，並於5月10日發布實施，後續經程序認定為紅、黃單社區也會持續協助劃設。

另外，新北市府去年推動加速危險建物重建的「580專案計畫」，也因應這次0403花蓮地震災害擴大適用範疇，屬住宅區或商業區等分區的紅、黃單社區，若重建的共識達到一定比例，也可協請新北市住宅及都市更新中心安排說明會，並向住都中心提出申請。

都更處指出，防災都更已核准22案，2案審議中；受理期限至民國116年8月31日止，有需要的社區可以盡速提出申請。（編輯：戴光育）1130513