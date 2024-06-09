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端午節連假蘇花路廊車流僅去年3成 觀光業者嘆沒見過

2024/6/9 19:23（6/9 19:45 更新）
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端午節連假第2天，蘇花路廊9日南北向各約2000多輛車次，低於交通部公路局先前預估車流。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年6月9日
端午節連假第2天，蘇花路廊9日南北向各約2000多輛車次，低於交通部公路局先前預估車流。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年6月9日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）端午連假，蘇花路廊今天南北向各約2000多輛車次，遠低於公路局先前預估車流，今年端午節交通量與去年相較，僅約3成；有觀光業者取道蘇花公路，竟沿路無其他車輛嘆相當罕見。

0403地震後，蘇花路廊沿線有落石坍方疑慮，崇德路段在端午連假前一天2度發生土石泥流阻斷交通，工務單位雖很快搶通，但仍讓許多駕駛人有顧慮，返鄉民眾轉而搭乘火車。

花蓮呂姓觀光業者告訴中央社記者，昨天傍晚開車從西部走蘇花公路回花蓮，蘇花公路沿途只有自己1輛車，從懂事以來沒看過蘇花公路整條路上都沒車經驗；然後行駛到崇德隧道前後，看到滿地落石，開車行經時心裡怕怕的，不是擔心被落石砸到，就是怕輪胎壓到會爆胎，能夠理解這段時間不要開車來花蓮是對的，畢竟安全最重要。

花蓮縣警察局仍和過往連假情形一樣，編排交通疏導勤務，針對轄區重要路段、路口派員疏導，包括台9線蘇花公路等處；新城分局在崇德管制站站崗，但道路空蕩蕩，根本不須放置三角錐管制車道，南北雙向車輛相當稀少。

公路局東區養護工程分局統計，今天截至下午3時為止，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮車流量為2442輛，北上為2245輛，昨天南下宜蘭往花蓮方向車流量為2171輛，北上花蓮往宜蘭方向為756輛；今年端午節交通量僅約112年端午節交通量3成。（編輯：陳仁華）1130609

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