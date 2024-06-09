蕭美琴就任後首度花蓮公開行程 盼復興震後觀光[影]

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）副總統蕭美琴今天是就任後首度在花蓮公開行程，她到松園別館向「在台日本人花蓮應援團」表達感謝，雙方互贈禮物，並希望為花蓮震後觀光盡一分心力。

蕭副總統致詞表示，台、日間有非常深厚友誼，在患難中更展現雙方人民之間深厚情感，在日本發生地震時台灣總是第一時間關心；0403花蓮地震，日本政府及人民各界不但第一間捐款、關心，現在更用具體行動來到花蓮，響應災後復興觀光活動。

蕭副總統說，她在花蓮住10年，就在松園別館山下，非常歡迎大家來旅遊、也期待花蓮旅程順利，有美好回憶。

0403地震衝擊花蓮觀光，由在台日本人組成的「在台日本人花蓮應援團」昨、今2天到訪花蓮，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之也自費參加；大約40人的旅遊團還自費印製「期盼花蓮早日康復！日本、台灣一起加油」的面紙150份，在東大門夜市等處發送。

片山和之代表致詞感謝蕭副總統，全團也備感榮耀。雙方互贈紀念品後，蕭副總統親切地與團員握手並合照。

蕭副總統接受媒體聯訪表示，0403地震之後，第一時間的救難、第二時間恢復，後續還有很多的產業面臨蕭條的問題，一直努力希望能夠促進花蓮產業復甦，各國也都關心台灣，支持花蓮。

副總統蕭美琴（前排左4）9日到花蓮松園別館向「在台日本人花蓮應援團」表達感謝，並希望為花蓮震後觀光盡一分心力。前排左5為日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之。中央社記者李先鳳攝 113年6月9日

蕭副總統說，她個人預計邀請各駐台使節，同時也正與外交部規劃相關振興活動，謝謝片山和之代表率先邀請許多日僑拋磚引玉、來花蓮旅遊消費，希望透過美麗景色、拍攝的照片吸引更多台灣日僑到花蓮旅遊。

媒體問到，民進黨台北市議員李建昌在臉書貼文指出：「很多好友最近都不到花蓮旅遊，不去，不是因為地震，是因為花蓮人選舉多數支持傅夫妻倆。」雖事後道歉，但已引起批評。

「現在需要溫暖，不要用政治角度看待，一起努力讓台灣更好。」蕭副總統說，花蓮人需要更多溫暖，之前以實際行動帶了40名黨工到花蓮旅行，也拍攝了一些影片，就是希望大家看到花蓮美景；雖然太魯閣需要時間恢復，但花蓮還是有其他值得遊玩的地方。

團員西代辰彌受訪表示，花蓮的海真美，魚類也好吃，昨天出海賞鯨豚，對於花蓮海洋印象深刻，會向其他日本朋友推薦到花蓮旅遊、體驗大海之美。

松園別館負責人羅曼玲告訴中央記者，過去松園別館平均每天至少有300名遊客到訪，0403地震後只剩下30人，有時候甚至1天完全沒有人入園，工作人員都十分擔心如何營運下去，希望能慢慢回復往日榮景。（編輯：黃世雅）1130609

0403地震衝擊花蓮觀光，由在台日本人組成的「在台日本人花蓮應援團」8、9日到訪花蓮，還自費印製「期盼花蓮早日康復！日本、台灣一起加油」面紙，在東大門夜市等處發送。中央社記者李先鳳攝 113年6月9日