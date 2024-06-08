連假首日綠島蘭嶼湧入約5千人次 台東縣府盼持續回溫

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）端午節連假首日，台東往綠島、蘭嶼客輪班班客滿，估計湧入約5000人次，以年輕遊客為主，也有親子團。台東縣政府和業者盼觀光持續回溫，接續暑假的觀光旺季。

今天清晨6時許，台東富岡港就擠滿了遊客，大部分都是年輕人，但也有不少親子團，上午的船班都客滿，甚至還出現遊客包豪華遊艇前往綠島、蘭嶼。

海巡署東部分署伽藍漁港安檢所所長王冠緯表示，今天往綠島的客輪有15班次，往蘭嶼有5班次，從訂票來看，班班客滿，中午前的船班也的確都是客滿，雖然訂票系統2日被駭客入侵，但櫃檯上和候船室，以及登船的狀況都很順利。

業者表示，今天從台東富岡港進入蘭嶼、綠島的遊客，加上從屏東後壁湖進入及空中交通，估計約5000人次。

台東縣光觀協會理事長李數奼接受中央社記者電訪表示，離島的觀光有回溫，希望能一路長紅到觀光旺季；不過台東市區尚未起色，端午節連假的平均訂房率3至5成「還要加油」，雖然觀光署和台東縣政府有祭出旅遊補助，但她建議「1房補助1000元」比較有吸引力。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，端午節連假首日約5000人次湧入綠島和蘭嶼，顯見台東的觀光已逐漸回溫，期盼在觀光署和台東縣政府祭出的優惠方案會讓觀光持續回溫，花蓮的地震對台東的影響本來就很小，甚至晃得比台北還輕，都是受到心理層面影響，歡迎遊客到台東看看實際狀況。（編輯：黃世雅）1130608

端午節連假首日，8日台東往綠島、蘭嶼8日客輪班班客滿，甚至還出現遊客包豪華遊艇前往綠島、蘭嶼。中央社記者盧太城台東攝 113年6月8日