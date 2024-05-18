東浪嘉年華揭觀光季序幕 業者盼走出403震災低潮

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東縣政府今天起連2天在台東杉原灣舉辦「東浪嘉年華」，包括水上SUP競速和沙灘排球，晚上還有音樂會，吸引不少民眾。觀光業者盼能一舉走出花蓮0403大地震後的觀光低潮。

杉原灣「東浪嘉年華」活動今天上午9時登場，儘管陽光炙熱，擋不住遊客熱情，大小朋友樂在親子沙雕體驗、欣賞大型風箏展；SUP競速及沙灘排球賽，吸引民眾。晚間則有沙灘音樂會，日夜都精彩。

台東觀光協會理事長李數奼接受中央社記者訪問表示，活動吸引民眾走出戶外，因為不是連假，以台東在地民眾居多，不過沒關係，活動開啟台東今年觀光季旺季序幕，希望能一舉走出花蓮0403大地震後的觀光低潮。

沙灘音樂會下午4時登場，包括韋禮安、Faye詹雯婷、怕胖團、葛西瓦X艾怡良、徐佳瑩、夜貓組、9M88、冰球樂團、家家及黃明志feat.巴大雄等重量級卡司。

台東縣政府表示，會場不提供汽車停車位，活動期間請民眾將汽車停放在馬亨亨大道，轉搭接駁車。上午9時起以巡迴接駁停靠馬亨亨大道和勝利街口、馬亨亨大道和中山路口（原住民會館）及杉原灣；進場末班車將於晚間8時自馬亨亨大道和勝利街口發車；離場接駁自晚上9時30分起至晚上11時，歡迎民眾多加利用。（編輯：郭諭儒）1130518