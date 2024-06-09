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端午連假第2天國道路況 估上午9路段恐壅塞

2024/6/9 08:36（6/9 09:03 更新）
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圖為國道3號北部南港路段。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北9日電）端午連假第2天，高公局預估今天上午壅塞路段為國1南向楊梅－頭份等9路段，提醒南下用路人中午12時後出發，國5下午5時後出發。

今天是端午連假第2天，交通部高速公路局發布新聞稿表示，目前國道大致順暢，並未明顯壅塞，截至上午7時，交通量為8.8百萬車公里。

高公局預估，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅－頭份、彰化系統－埔鹽系統、北向圓山－大華系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰、草屯－名間；國5南向南港系統－頭城、北向宜蘭－坪林；國10東向鼎金系統－燕巢等路段。

高公局指出，建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

高公局表示，今天國道相關疏導措施包括上午5時到中午12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、中午12時到晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午1時到晚間6時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：黃世雅）1130609

（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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#路況
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